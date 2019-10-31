AYM, İlker Başbuğ kararını verdi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbuğ hakkındaki soruşturma izninin işleme konulmamasına karar vermesi üzerine Yüce Divan sıfatıyla, 26'ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un, 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek' suçlarından cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının, 'Muhakeme şartının gerçekleşmemesi' nedeniyle düşmesine karar verdi.