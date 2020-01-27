Ayrı deprem, aynı acı! İşte depremin simge fotoğrafının hikayesi...

Geçtiğimiz günlerde Elazığ’da meydana gelen depreme, Basri Kara’nın acısını anlatan fotoğraf damga vurdu. Bu fotoğrafla birlikte 1999 depreminde çekilen ekmek dede fotoğrafı da akıllara geldi.

Elazığ depreminde Basri Kara'yı fotoğraflayan Gazeteci Volkan Kaşık ve 1999 depreminde ekmek dedeyi fotoğraflayarak tarihe kazandıran Fotoğraf Sanatçısı Abdurrahman Antakyalı A Haber'e anlattı.

"FOTOĞRAFI ÇEKTİKTEN SONRA Kİ DUYGULAR ÇOK FARKLI"

Elazığ depreminde kardeşini kaybeden Basri Kara'yı fotoğraflayan Volkan Kaşık o anları şöyle dile getirdi: "Haberi alınca hemen afet bölgesine geldik, biz geldiğimizde AFAD ekipleri çalışmalara başlamıştı. Ardından cenazelerin çıkarılışına şahit olduk. O arada biz röportajımıza yaparken Basri amcanın ağladığını fark ettim o sırada kendisinin fotoğrafını çektim. Çekerken de ben yerinde olsaydım nasıl bir tepki verirdim diye düşündüm. Buradan da tekrar yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

1999 depreminde ekmek dedeyi fotoğraflayan, Fotoğraf Sanatçısı Abdurrahman Antakyalı ise: "1999 depreminde olay yerine gittiğimizde çok sayıda fotoğrafa konu olacak manzara vardı. O esnada ellerinde ekmekle ağlayan bir amcayla karşılaştım. Hemen koşup önünde 7-8 kare fotoğrafını çektim. Kendisiyle konuşamadım ama "hep gençler öldü" diyerek ağladığına şahit oldum. Daha sonra yoldan geçen 06 plakalı bir aracı durdurarak bu çektiğim fotoğraf karelerini Ankara'ya götürmesini rica ettim. Ertesi gün fotoğrafa çok yoğun bir geri dönüş oldu.Bu fotoğraf birçok alanda kullanıldı ve bir sanatçı tarafından da heykeli yapıldı. Foto muhabirliğinde sevdiğim bir söz vardır; " yaşlı gözlerle foto muhabirliği yapamazsınız." Yani o anda duygularınızı bir kenara bırakıyorsunuz. Elbette orada duygusal kareler oluşturma peşindesiniz çünkü tarihe bir görsel kanıt bırakıyorsunuz. Kimisi buradan farklı ilhamlar alıyor. Deprem duyarlılığını arttırmaya yönelik veya o an ki toplumsal bilinçle empati yeteneğini geliştiriyor. Gözümden makineyi indirdiğimizde ki duygular çok farklı oluyor. Bu meslek çok fazla toplumsal sorumluluk gerektiren bir iştir. Geriye dönüp baktığımda o fotoğrafın duygusunu daha fazla yaşıyorum." şeklinde konuştu.