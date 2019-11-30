Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den TANAP Projesi Avrupa Bağlantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar
TANAP projesinin Avrupa bağlantısı programı Edirne'de gerçekleşiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev burada yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken "Liderliğin önemini Türkiye'nin dünyada bir güç merkezi haline gelmesiyle görüyoruz. Bundan çok memnunuz. Çünkü Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür" dedi.
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