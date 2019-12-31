Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'dan A Haber'e flaş açıklamalar "Olay diğer ABD temsilciliklerine sıçrayabilir"

Irak'ta Şii Milis gücü Haşdi Şabi yanlıları ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini işgal etti! Göstericiler ABD Büyükelçliği önünde başlayan protestoların ardından binanın duvarlarını da ateşe vermişti. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, A Haber'e yaptığı açıklamada olayların büyüyebileceğini belirterek "Olay diğer ABD temsilciliklerine sıçrayabilir" dedi.

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları, hükümet binalarının bulunduğu yeşil bölgedeki ABD Bağdat Büyükelçiliğini işgal etti. İşgal edilen Büyükelçilik duvarı ateşe verildi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız A Haber yayına katılarak son durumu aktardı.

"BU OLAY ABD BÜYÜKELÇİLİĞİYLE SINIRLI KALMAYABİLİR"

Irak'ta ekim ayının başından beri gergin bir ortam olduğunu söyleyen Büyükelçi Fatih Yıldız bugünkü gelişmelerle farklı bir boyuta taşındığını ifade etti.

"Irak üssüne yapılan saldırıda, üste görevli bir Amerikalı personelin hayatını kaybetmesinin ardından Amerikalıların misillemeyle beş üsse düzenledikleri hava saldırısının ağır sonucu durumu bu noktaya getirdi." dedi.

Bu olayın ABD Büyükelçiliği ile sınırlı kalmama ihtimalini belirten Yıldız;

"ABD mevcudiyetinin olduğu her yapı bu tür tehditlere maruz kalabilir." ifadesinde bulundu.

"IRAK'IN YENİ ZORLUKLARLA KARŞILAŞMAMASINI ÜMİT EDİYORUM"

Bağdat Büyükelçisi Yıldız, ek güvenlik tedbirleri ve genel çalışma ortamıyla ilgili, herhangi bir gelişme karşısında uygulayabilecekleri önlemler ve çalışmalar olduğuna değindi.

"Umarız olaylar daha büyümez. Zaten zor bir dönemden geçen Irak'ı yeni zorluklarla karşı karşıya bırakılmamasını ümit ediyorum." dedi.