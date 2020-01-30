Bahçeli'den Türk bayrağı provokasyonuna çok sert tepki! "Alçak bir milletvekili..."

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Genel Kurulda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında yaptırım süreci başlattı. Konuyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert açıklamalar geldi. Bahçeli: "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır" ifadelerini kullandı.