Bakan Akar, AA Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar Yunanistan'ın Libya hamlesi hakkında "Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyecek." dedi.
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