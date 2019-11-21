Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mutabakatın tam anlamıyla yapıldığını söylemek mümkün değil. Güvenli bölge, 145 km uzunluğunda 30 km derinliğinde sağlandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:18
Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması 21.11.2019 | 10:48
02:01
Tüketici güven endeksi yükseldi 21.11.2019 | 10:22
02:06
01:48
Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a sert tepki 21.11.2019 | 09:25
00:25
22:06
Özlem Zengin meclisteki tartışmayı A Haber'e anlattı 20.11.2019 | 22:16
04:32
İşte EGM için hazırlanan ve beğeni rekoru kıran o video 20.11.2019 | 22:10
02:24
02:09
Meclis'ten Özlem Zengin'e destek 20.11.2019 | 18:31
02:20
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a sert tepki 20.11.2019 | 18:07
07:42
Sanayinin tuzu 'Bor' 20.11.2019 | 15:59
08:00
Luke Coffey: "YPG/PKK Neo-Marksist bir terör örgütü" 20.11.2019 | 15:18
01:03
CHP'de bitmeyen heves: Kadınlara had bildirme 20.11.2019 | 12:38
01:41
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den çirkin ifadelere çok sert tepki 20.11.2019 | 12:15
03:56
Başkan Erdoğan'dan Özlem Zengin'e hakaret eden Engin Özkoç'a sert tepki! 20.11.2019 | 12:10
30:35
02:15
12:21
02:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanına sert tepki! 20.11.2019 | 09:25
00:32
Gri listede aranan kadın terörist böyle yakalandı 19.11.2019 | 20:58