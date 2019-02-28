Bakan Albayrak: "AB ve Türkiye büyük bir ekonomik ortaktır"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı. Toplantı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Albayrak konuşmasında, "Avrupa Komisyomu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, ekonomik diyalog toplantısında AB-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin derinliklerine inileceği ve ilişkileri daha da ileriye taşınmak adına çalışılacağını ve Türkiye ve AB'nin büyük bir ekonomik ortak olduğunu söyledi. Ayrıca AB-Türkiye arasındaki sorunların da çözüme kavuşturulması için de çalışmaların ve işbirliğinin yapılması gerektiği vurgulandı" ifadelerini kullandı.