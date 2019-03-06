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Bakan Albayrak "Cari açık 27,6 milyar TL seviyesinde geriledi"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'de 'Adım Adım Ekonomi' programı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak ekonomik programın başarısına dikkat çekerek "Yıllık cari işlemler açığı 2018'in sonunda, 27,6 milyar TL seviyesinde geriledi. Ocak ayı itibariyle 20 milyarın bile altına indiğimiz çok net görmeye başladık. Dengelenme sürecinin önemli ayağı da enflasyon oranında kaydedilen başarıdır. Enflasyon Topyekün mücadele çerçevesinde atılan adımlarla enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesini, yüzde 20'nin altını gördü" dedi.

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Bakan Albayrak "Cari açık 27,6 milyar TL seviyesinde geriledi"
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