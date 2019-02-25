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Bakan Albayrak: "KOBİ'ler için bu hafta yeni bir paket anons edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak '2019 İstihdam Seferberliği' programında konuştu. Bakan Albayrak konuşmasında "67 bin 348 KOBİ'ye 20.3 milyar liralık kredi kullandırıldı. KOBİ'ler için bu hafta yeni bir paket anons edeceğiz. Birileri IMF çığırtkanlığı yaparak algı oluşturuken biz IMF'in vereceği o paranın daha fazlasını piyasaya kullandırarak güçlü bir destek olduk. Ocak ayında kullandırılan krediler 7.7 milyar lirallık artış gösterirken 20 şubat itibarıyla bu rakam 24.8 milyar TL'ye çıktı. Saldırıların artığı dönemde 13 milyarın üzerinde doğrudan yabancı girişi sağlandıysa 2019'da bu rakamın çok daha üzerine çıkarız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Albayrak: "KOBİ'ler için bu hafta yeni bir paket anons edeceğiz"
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