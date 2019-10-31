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Bakan Albayrak Malatya'da

31.10.2019 | 12:35

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu. Albayrak, "Topyekün bir mücadele içindeyiz. Türkiye çok büyük saldırılara maruz kaldı." dedi. Dolar kuru hakkında konuşan Bakan Berat Albayrak, "Dolar 10 TL olacak diye milleti korkuttular. Finansal güvenliği tehdit eden bu kişiler toplumsal bir korku imparatorluğu oluşturmak istedi." mesajını verdi. Öte yandan Albayrak, Ekim ayında enflasyonun yüzde 8'i görebileceğini söyledi ve "İnşallah 2019'u büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatacağız" dedi. Burada bir de müjde veren Berat Albayrak, "Bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz." şeklinde konuştu. Albayrak "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13,00 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11,00 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar." ifadelerine yer verdi..

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