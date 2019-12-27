Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Konut kredisinde faiz indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor" dedi. Şırnak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Berat Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor" dedi.