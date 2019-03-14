Bakan Albayrak ödül töreninde konuştu

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları...



Enerji gibi erkek egemen sektörde kaın arkadaşlarımızdan güçlü bir karşılık buldu. Sesimize ses kattuğınız için hepinize teşekkür ederim. Kültürümüzde geleneğimizde ayağının altına cennet serilen annedir. Sözü hakanlarla bir tutulan dünyanın en karanlık zamanında cesaretiyle ihtişam kazandıranlardır.



"KADIN TOPLUMUN DEĞERLİ PARÇASI OLAN AİLENİN MİMARIDIR"



Kadınlar söz konusu vatan olunca silahların tankların önüne dimdik duranlardır. Allah analarımızı başımızdan, eşlerimizi yanımızdan, evlatlarımızı da kollarımızdan ayırmasın. Kadın toplumun değerli parçası olan ailenin mimarıdır. Dünyanın en büyük sorumluluğunu hakkıyla taşıyabileceğini gösteren kadın olmuştur.



Sadece enerji alanında değil erkonominin her alanında tüm firmalara tüm sektörlerimize çağrı yapıyorum. Kamusal alan çok sıkıntılı. Erkek egemen. Kadınlarımızı bulamıyoruz. Kamusal alan için de çağrı yapmak isityorum. Beyler kadın meselesine ehliyet penceresinden de bakmanız gerekiyor.

"BURADA BEYLERE SESLENMEK İSTİYORUM" DEDİ VE EKLEDİ...



Kadın, yalnız ve yalnız narin ve kırılgan olmak demek değildi. Evlerimizde yuvamızı emanet ettiğimiz ehil kadın olmuştur. Dünyanın en büyük emanetini hakkıyla taşıyabileceğini gösteren kadın olmuştur. Burada beylere seslenmek istiyorum. Saçlarının teli için dünyayı vereceğimiz çocuklarımızı kadınlara emanet ederken şirketlerimizde hangi pozisyonu kadına emanet etmekten çekiniyorsunuz? Kadın meselesine ehliyet penceresinden bakmamız gerekiyor.