Bakan Albayrak paylaştı: Her yıl 100 bin sosyal konut!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal konut projesine ilişkin detayı açıkladı. Bakan Albayrak başvuruların 15 Aralık -15 Ocak tarihleri arasında alınacağını söyledi. Bakan Albayrak Twitter hesabından paylaştığı videonun altına: "Yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilimizin tamamında gerçekleşecek bu proje ile inşallah tüm dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız" notunu düştü.