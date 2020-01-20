Bakan Albayrak'ta 2019 yılı değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmasında "TL ve Türk varlıklarına güvenenler kazandı" dedi. Enflasyonun en önemli çıpa olmaya devam edeceğine vurgu yapan Bakan Albayrak, "2019'u yumuşak iniş ve pozitif büyüme ile geride bıraktık" ifadelerini kullandı
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