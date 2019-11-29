Bakan Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e evinde ziyaret!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.
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