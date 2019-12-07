Web TV Türkiye Bakan Albayrak'tan Ağrı'ya özel teşekkür!

Bakan Albayrak'tan Ağrı'ya özel teşekkür!

07.12.2019 | 15:08

Bakan Albayrak, Twitter'dan Ağrı ziyareti için özel hazırlanmış bir video yayınlayarak teşekkür etti.

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