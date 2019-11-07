Bakan Albayrak'tan asgari ücretliye, dar gelirliye konut müjdesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye için değişim başlıyor' sloganıyla başlatılan iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Samsun'da konuştu. Bakan Albayrak asgari ücretliye, dar gelirli vatandaşlara yönelik konut müjdesini duyurdu. Albayrak, " Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansman modelinin altyapısını hazırladık. 20 yıl vade ile tarihin en düşük faiz oranı ile kira, kiradan daha ucuz maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapacak finansal altyapıyı hazırladık." dedi.
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