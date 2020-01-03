Bakan Albayrak'tan Çanakkale'ye özel teşekkür!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye için Değişim Başlıyor' programı kapsamında Twitter'dan Çanakkale için özel hazırlanmış bir video yayınlayarak teşekkür etti.
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