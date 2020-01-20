Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet'e yalanlama

Yalan haberin merkezi Cumhuriyet Gazetesi "Tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergâhında Erdoğan’ın damadının arazi aldığı ortaya çıktı." şeklinde iftiradan ibaret bir habere daha imza attı. Konuyla ilgili Bakan Albayrak'ın vekili Avukat Ahmet Özel tarafından açıklama yapılarak "Yalan ve iftiradan ibaret birtakım iddialar kamuoyuna haber diye sunulmuştur" denildi..