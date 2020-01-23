Bakan Albayrak'tan Davos Zirvesi'nde önemli açıklamalar "Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos 2020 Zirvesi'nde konuştu. Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları;

Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam. Türkiye'de özel sektörün borç durumu benzerlerine göre oldukça iyi.

Yaşadığımız problemlerden çok fazla şey öğrendik. Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var.

Türkiye'den böyle bir iyileşme kimse beklemiyordu. Son 17 yılda çok büyük yatırımlar yaptık.