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Bakan Albayrak'tan deprem bölgesindeki esnafa faizsiz kredi müjdesi! | Video

Bakan Albayrak'tan deprem bölgesindeki esnafa faizsiz kredi müjdesi! | Video
06.02.2020 | 12:03

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Deprem bölgesindeki esnafa 5 yıl vadeli faizsiz 50 bin liraya kadar kredi sağlanacak. Depremzede esnafın kredi borçları 1 yıl süreyle ertelenecek" dedi

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