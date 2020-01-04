Bakan Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı: Rahmet ve minnetle anıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümünde Twitter hesabından videolu bir paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümünde Twitter hesabından videolu bir paylaşımında bulundu.Albayrak yaptığı paylaşımda,ifadelerine yer verdi.Videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fethi Sekin'e taziyelerini ilettiği bir konuşmaya da yer verildi. Konuşmada Başkan Erdoğan'ın,ifadeleri yer aldı.