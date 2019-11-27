Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar: Manipülasyonlar anlık izlenebilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Enflasyon 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022'de 4,9 olacak." dedi. Bakan Albayrak ayrıca "Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek" açıklamasında bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması 27.11.2019 | 11:38
03:25
Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar: Manipülasyonlar anlık izlenebilecek 27.11.2019 | 11:13
01:38
Adana'da merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı! 27.11.2019 | 09:30
17:17
00:45
01:46
Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplandı! 26.11.2019 | 17:07
02:52
02:33
Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu 26.11.2019 | 15:16
24:11
CHP'de muhalifler neden hep susturuluyor? 26.11.2019 | 14:55
01:57
46:57
04:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Füze Bozdoğan müjdesi... Tam isabetle vurdu! 26.11.2019 | 12:58
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'ye giden CHP'li yalanı hakkında açıklama 26.11.2019 | 12:37
03:49
02:16
CHP'de bundan sonra ne olacak? 26.11.2019 | 11:22
06:23
Başkan Erdoğan’dan Katar dönüşünde uçakta önemli açıklamalar 26.11.2019 | 11:18
00:54
Katar Emiri Al Sani'den 'Erdoğan' paylaşımı 26.11.2019 | 11:05
02:08
Başkan Erdoğan: "Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor" 26.11.2019 | 11:06
01:57
MHP Lideri Bahçeli "CHP'de yaşananlar kumpastan ziyade projedir" 26.11.2019 | 10:29