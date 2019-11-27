Web TV Türkiye Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar: Manipülasyonlar anlık izlenebilecek

Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar: Manipülasyonlar anlık izlenebilecek

27.11.2019 | 11:13

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Enflasyon 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022'de 4,9 olacak." dedi. Bakan Albayrak ayrıca "Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek" açıklamasında bulundu.

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