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Bakan Albayrak'tan İzmir'de net mesajlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Adım Adım Ekonomi' programı kapsamında İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak,"Ocak'tan itibaren 12 aylık cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Cari açıktan, cari fazlaya geçiş sürecinde Türkiye hızlı bir şekilde yol alıyor." dedi. Bakan Albayrak ayrıca, "Türkiye batar diyenlerin gemiden düşüp boğulduğu bir sürece giriyoruz. Türkiye ekonomisi çok güçlü. Birileri üzülecek ama biz sağımıza solumuza bakmadan emin adımlarla ilerliyoruz." açıklamasında bulundu.

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Bakan Albayrak'tan İzmir'de net mesajlar
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