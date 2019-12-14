Web TV Türkiye Bakan Albayrak'tan Kayseri'ye özel teşekkür!

Bakan Albayrak'tan Kayseri'ye özel teşekkür!

14.12.2019 | 17:36

Bakan Albayrak, dün Kayseri ve Nevşehir’de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Her iki ilde de yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Albayrak, ilgiyi karşılıksız bırakmayarak sosyal medya hesabından teşekkür klibi paylaştı..

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