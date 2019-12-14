Bakan Albayrak'tan Nevşehir'e özel teşekkür!
Bakan Albayrak, dün Kayseri ve Nevşehir’de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Her iki ilde de yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Albayrak, ilgiyi karşılıksız bırakmayarak sosyal medya hesabından teşekkür klibi paylaştı..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:00
Yeni siyasi oluşumların ömrü ne olur? 14.12.2019 | 18:20
01:57
Bakan Albayrak'tan Nevşehir'e özel teşekkür! 14.12.2019 | 17:36
02:00
Bakan Albayrak'tan Kayseri'ye özel teşekkür! 14.12.2019 | 17:36
09:25
Yeni siyasi oluşumların ömrü ne olur? 14.12.2019 | 17:21
06:07
02:09
Başkan Erdoğan'dan bir haftada iki kritik zirve 14.12.2019 | 12:19
03:12
04:06
İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresi IMF 14.12.2019 | 11:02
06:23
Güçlü Türkiye kimleri rahatsız ediyor? Yavuz Donat A Haber'e anlattı 13.12.2019 | 23:24
01:02
Başkan Erdoğan Kardemir İmam Hatip Lisesi öğrencilerine görüntülü mesaj 13.12.2019 | 20:40
01:40
Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti 13.12.2019 | 18:16
00:06
08:44
İstanbul'da mezar yerlerine zam 13.12.2019 | 15:10
05:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile dostunun cenaze namazına katıldı 13.12.2019 | 15:12
07:59
İletişim Başkanlığı paylaştı: PYD/YPG’nin gerçek yüzünü 6 tanık anlattı 13.12.2019 | 11:33
01:18
Terörist Dahlan neden kırmızı listede? 13.12.2019 | 11:12
00:47
Polis koleji giriş sınavı sorularını alan şahıslara operasyon 13.12.2019 | 11:06
05:02
Orta Doğu'nun kiralık katili Muhammed Dahlan kırmızı listede 13.12.2019 | 10:13
06:56
08:32
Kanal İstanbul'un Türkiye için önemi ne? 12.12.2019 | 22:28