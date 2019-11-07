Bakan Albayrak'tan Samsun'da önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye için değişim başlıyor' sloganıyla başlatılan iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Samsun'da konuştu.
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