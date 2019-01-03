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Bakan Berat Albayrak TRT'de önemli açıklamalarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Berat Albayrak enflasyonla ilgili olarak "Yıl sonu itibariyle, hedeflerimizin tamamını tutturmuş bulunuyoruz. Eylül ayında ortaya koyduğumuz hedef tutuyor." açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak ayrıca, "Bu ay içinde KOBİ'ler, esnafa yönelik güzel bir paket açıklayacağız"" dedi. Bakan Albayrak, dün gece yaşanan dövizdeki dalgalanma ile ilgili olarak da "Dün gece asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu." ifadelerini kullandı.

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Bakan Berat Albayrak TRT'de önemli açıklamalarda bulundu
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