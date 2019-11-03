Bakan Berat Albayrak'tan 3 Kasım 2002 paylaşımı
Bugün 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin tek başına iktidar olarak büyük bir zafete imza attığı genel seçimlerin yıl dönümü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de büyük bir değişimin ve atılım döneminin başlangıcı sayılan bu tarihe dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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