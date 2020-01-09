Bakan Berat Albayrak'tan çiftçilere müjde! Ziraat Bankası yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz" dedi. Albayrak çiftçilere de geri ödeme müjdesi vererek, "Ziraat Bankası yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek." ifadelerini kullandı