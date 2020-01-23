Bakan Berat Albayrak'tan Davos Zirvesi'nin 3. gününde önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmasında, "Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var." dedi. Bakan Albayrak ayrıca Türkiye ekonomisinin ilk kez cari fazla verdiğini de belirtti.
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