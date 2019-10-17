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Bakan Çavuşoğlu BBC'ye konuştu: "Rusya YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa karşı çıkmayız"

17.10.2019 | 15:21

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBC'de yayımlanan HARDTalk programında Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, "Rusya, Şam ve Ankara arasında mesajları iletiyor. Eğer Rusya, YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa buna karşı çıkmayız" dedi.

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