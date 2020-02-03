Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
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