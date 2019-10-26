Bakan Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Maas'tan ortak açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Maas, ortak basın toplantısı düzenliyor. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranılması. Mutabakatlarla harekatın meşruiyeti tanındı. Barış Pınarı'na gelen ölçüsüz tepkiler güvenimizi sarstı. Terörle mücadelede müttefikler yanımızda olmalı." dedi. Almanya'nın güvenli bölge teklifiyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikriydi. Samimi çaba sarf ettik. ABD'nin samimi olmadığını sahada gördük." ifadelerini kullandı.
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