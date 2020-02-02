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Bakan Çavuşoğlu'dan Koronavirüs ve Koca Yusuf operasyonu açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'dan Koronavirüs ve Koca Yusuf operasyonu açıklaması
02.02.2020 | 13:25

Vuhan'dan gelen Türk vatandaşları ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Koca Yusuf Çin'e giderken bir de tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Bu Çin'de büyük yankı buldu. Bir tek Türkiye ve Japonya göndermiş. Ve Türkiye'nin bu tutumu Çin'de büyük yankı uyandırdı. "Bir tek Türkler bize dostluklarını gösterdiler" şeklinde.

Arkadaşlarımız 36 saat hiç uyumadan bu süreci gerçekleştirdiler. Gürcistan, ve Arnavutluktan. Azerbaycan'dan tabii ki geldi. Can kardeşlerimizi orada bırakmamız zaten mümkün olamazdı. Bölgede Büyükelçiliğimiz gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bu operasyonu gerçekleştirdik.

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