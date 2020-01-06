Bakan Çavuşoğlu'ndan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ankara’da 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölge barış ve istikrarına büyük risk oluşturdu. ABD ve İran gerginliğinin azaltılması için yoğun çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.
PANİK HAVASINDALAR!
Çavuşoğlu, "Hafter'in açıklamalarının önemi yok, panik havasında olduklarını görüyoruz. Libya'da barış istemediğinin, askeri çözüme inandıklarının göstergesi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bunu dün telefon konuşmamızda ele aldık." dedi.
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