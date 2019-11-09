Web TV Türkiye Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki! "Çifte standart var iki yüzlülük yapılıyor"

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki! "Çifte standart var iki yüzlülük yapılıyor"

09.11.2019 | 16:17

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, EİT Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin skandal 1915 tasarısı için, "Çifte standart var, iki yüzlülük yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduk. Rahatsızlık bundan. Yaptırımlarla bir yere varamazlar. Soykırım varsa Hocalı'da Ermeniler yaptı." dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

05:09
'Montrö' anlaşması hangi maddeleri içeriyor? Montrö Türkiye'ye ne kazandırdı? 09.11.2019 | 16:40
02:21
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki! "Çifte standart var iki yüzlülük yapılıyor" 09.11.2019 | 16:17
09:42
Usta Gazeteci Savaş Ay'ın vefatının 6. yıl dönümü! İşte halkın 'Savaş ağabey'i 09.11.2019 | 15:05
02:38
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi 09.11.2019 | 13:17
02:24
MSB'den taciz ateşi açıklaması! YPG'nin taciz atışları sürüyor 09.11.2019 | 13:15
02:32
Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı 08.11.2019 | 21:09
05:05
Başkan Erdoğan: Dünyanın başka bir yerinde örneği yoktur! 08.11.2019 | 21:08
24:19
Başkan Erdoğan: Günümüz Haçlıları Müslümanlara hayatı dar ediyor 08.11.2019 | 21:08
02:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti ile ilgili flaş açıklamalar 08.11.2019 | 16:13
02:36
Başkan Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı! 08.11.2019 | 16:14
01:09
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın FETÖ'cü hainleri azarladığı anlar kamerada 08.11.2019 | 16:00
01:28
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirve açıklaması! 08.11.2019 | 15:15
05:45
PKK/YPG'li teröristlerden ele geçirilen günlükte neler yazıyor? 08.11.2019 | 14:31
00:20
Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi 08.11.2019 | 14:30
03:10
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan otizimli çocukların 'yuhalandığı' iddia edilen okul hakkında flaş açıklama! 08.11.2019 | 11:56
00:19
PYD elebaşı Şahin Cilo’nun PKK kampından yeni fotoğrafları ortaya çıktı 08.11.2019 | 10:40
01:46
Terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı 08.11.2019 | 10:21
03:09
İşte PKK'ya karşı başlatılan Kıran-5 Operasyonu'ndan ilk görüntüler... 08.11.2019 | 10:20
00:48
Rusya ile üçüncü ortak kara devriyesine başladı 08.11.2019 | 10:19
04:21
Dar gelirliye 20 yıl vadeli ucuz konut kredisi müjdesi 08.11.2019 | 09:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN