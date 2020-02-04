Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik İdlib açıklaması: Rejimin arsızlığı artıyor!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yeniden Asya Girişimi Toplantısı"nda kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamada; ''Son günlerde İdlib'de ciddi gerginlik oldu. Dün de 8 şehidimiz var. Rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor. Burada Rusya'ya da önemli görevler düşüyor. Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz.'' dedi. Koronavirüs salgını hakkında ise; "Türkiye, Wuhan'a sağlık yardımı gönderen ender ülkelerden biri oldu. Tüm dünyada olduğu gibi uçuşlarla ilgili bazı tedbirler alıyoruz ama hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz." ifadelerini kullandı.
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