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Bakan Gül'den Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda flaş açıklamalar

06.12.2019 | 10:18

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan Adalet Sarayı'nda düzenlenecek Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan Adalet Sarayı'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Gül'ün açıklamasından öne çıkanlar;

"Hukuk düzenimizin bu reformlarla daha ileriye ulaşması uygulamaların sahiplenmesiyle mümkündür. İyi kanun unutmayalım ki iyi uygulamalarla hayat bulur. Hatta iyi uygulama yasak oyuncuya yön vermeli daha yüksek standartlarda düzenleme yapılmasını teşvik etmelidir."

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"Reform irademizin sahiplenilmesi ve düzenlemelerin iyi uygulanması halinde özgürlük ve güvenlik dengesi oluşacak, milletimizin adalet bekentisine uygun daha iyi yargısal işleyişler hayata geçirilecektir."

"Yargının saygınlığının kararlarının saygınlığıyla mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz. Yargıya güven kararlarına güven ile mümkündür. Çünkü yargı kararlarıyla konuşulur. Sadece davanın taraflarının değil adalet duygusunun ve kamu vicdanını tatmin eden, sağlam, anlaşılır ve tutarlı gerekçe yargının en kuvvetli iletişim dilidir. Çünkü yargı millete kararlarıyla seslenir. Olaydan kesin hükme kadar bütün bir yargı sürecinin tek hakemi millettir."

"Öte yandan bugün bazı olaylarda özellikle sosyal medyada kamu vicdanının yanlış bilgilerle yönlendirildiğini de üzülerek söylemek istiyorum"

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