Bakan Koca: 42 yolcuda hastalık tespit edilmedi | Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Wuhan'dan tahliye edilen 32'si Türk 42 yolcunun sağlık ekipleri tarafından kontrol edildiğini ve hastalık tespit edilmediğini duyurdu.
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