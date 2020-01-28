Bakan Koca enkazdan çıkarılan depremzedenin elini böyle tuttu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’daki arama ve kurtarma çalışmalarında depremzedelerin enkazdan çıkarılmasına yardım etti. Yeni ortaya çıkan görüntülerde Soylu ve Koca’nın depremzedelerin enkazdan çıkarılmasında arama kurtarma ekiplerine yardım ederken Bakan Koca’nın destek vermek için sedyedeki depremzedenin elini tuttuğu görünüyor.
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