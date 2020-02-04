Bakan Kurum: Bölgede sosyal konut sayısını arttıracağız | Video

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da 6,8'lik depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Elazığ'da hasarlı 107 binanın yıkımı tamamlandı. 4 bin 600 bina yıkılacak, hasarlı binalar drone ile tespit ediliyor. Bölgede sosyal konut sayısını arttıracağız" ifadelerini kullandı.