Bakan Kurum, Ekrem İmamoğlu'na bakarak "Kanal İstanbul'u yapacağız" dedi

Ankara'da başlayan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul'a temelsiz iddialarla karşı çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı programda Kurum İmamoğlu'nun yüzüne bakarak "Projeyi yapacağız." dedi.