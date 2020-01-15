Bakan Kurum İmamoğlu'nun yüzüne bakarak 'Kanal İstanbul'u yapacağız dedi

Başkentte düzenlenen Akıllı Şehirler Kongresi'ne Kanal İstanbul damgasını vurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantıya katılan Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne bakarak Kanal İstanbul'u yapacağız dedi. İmamoğlu'na bir tepki de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.