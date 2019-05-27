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Bakan Kurum "Süresinde bitmeyen projede fesih hakkı getireceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal'da kentsel dönüşüm hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, kentsel dönüşüm ile ilgili açıklamasında "Kentsel dönüşüm projelerinde, vatandaşımıza veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme çerçevesinde eğer vatandaşımız bir müteahhitle anlaşmış fakat müteahhit edinimini yerine getiremediyse buradaki süreden kaynaklı ihtarları çekmek ve olaya Bakanlığın tespitini yapmak suretiyle de tek taraflı fesih hakkını getireceğiz" dedi.

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Bakan Kurum "Süresinde bitmeyen projede fesih hakkı getireceğiz"
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