Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul mesajı! Önümüzdeki hafta...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Son 3 günlük sürede 100 bin sosyal konut projesine 130 bin başvuru yapıldı" dedi. Kurum Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak ÇED sürecinin önümüzdeki hafta neticeleneceğini belirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:46
Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul mesajı! Önümüzdeki hafta... 19.12.2019 | 11:48
05:25
Google Türkiye'den gidiyor mu? Google uygulamaları Türkiye'den kalkıyor mu? 19.12.2019 | 11:44
04:10
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da önemli açıklamalar 19.12.2019 | 11:12
01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü 19.12.2019 | 10:46
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuala Lumpur Zirvesi’nde önemli açıklamalar 19.12.2019 | 08:20
16:28
Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz denklem mümkün mü? İşte Doğu Akdeniz gerçeği... 18.12.2019 | 16:10
12:30
03:04
05:24
06:18
Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı 18.12.2019 | 10:28
01:51
İçişleri Bakanlığı 4 belediye başkanını görevden aldı 18.12.2019 | 10:10
02:26
Kılıçdaroğlu FETÖ’cü olduğunu biliyordu 18.12.2019 | 10:09
03:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da 18.12.2019 | 09:41
01:33
01:00
'Kıran 8 Operasyonu' 3 bin 480 personelin katılımıyla başlatıldı 18.12.2019 | 09:24
01:20
CHP'den FETÖ tutuklusu başkana destek! 17.12.2019 | 20:33
01:04
Türk Ordusu’ndan Rasulayn’da doğan Barış bebeğe şefkat eli 17.12.2019 | 18:37
21:58
İşte 17-25 Aralık yargıda darbe girişiminin perde arkası... 17.12.2019 | 17:05
01:38
Asgari ücrette 3. toplantı yapıldı! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? 17.12.2019 | 17:05