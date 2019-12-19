Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul mesajı! Önümüzdeki hafta...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Son 3 günlük sürede 100 bin sosyal konut projesine 130 bin başvuru yapıldı" dedi. Kurum Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak ÇED sürecinin önümüzdeki hafta neticeleneceğini belirtti.