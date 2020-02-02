Bakan Kurum'dan Elazığ açıklaması: "Konut çalışmalarımız başladı"

Bakan Murat Kurum deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Depremzedeler için hazırlanacak olan kırsalda tek katlı, şehirde zemin +3 şeklindeki binalarla ilgili çalışmaların başladığını duyuran Kurum "Rezerv alanlarımızda çalışmalar başladı. En kısa zamanda da inşaat faaliyetlerimizi başlatacağız" dedi.