Bakan Muharrem Kasapoğlu "Biz, her alanda iddiası olan bir ülkeyiz"

Spor kulüpleri ve federasyonlarına ilişkin Çalıştay pazartesiden bu yana devam ediyor. “Türk sporu için el ele” sloganıyla gerçekleştirilen Çalıştay, Türk sporunun geleceği açısından da son derece önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’da bu Çalıştay’a ev sahipliği yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Çalıştayları ve gelinen son durumları A Haber özel röportajında değerlendirdi.



"2019 YILINI ÇOK BEREKETLİ GEÇİRDİK, 2020'Yİ DE BÖYLE GEÇİRMEYİ UMUT EDİYORUM"

Spor camiasını bir araya getiren Çalıştay'a ilişkin Muharrem Kasapoğlu;

"Kulüplerimizin ve federasyonlarımızın mevcut durum itibariyle yüzleşmesi gereken tıkanıklıklar var. Herkes içtenlikle burada bulunsun ve her şey konuşulsun istedik. Nitekim ilk gününden beri çok verimli ve keyifli bir ortam var. Tüm konuları enine boyuna konuşarak sadece bugüne özgü değil, yarınlarında gelecek stratejilerini konuşmak için bir araya geldik. Ülkemize ve spor camiasına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.



Sporda şiddet yasasını ve 2019 yılını değerlendiren Kasapoğlu;

"Yıllardır konuşulan sporda şiddet yasası vardı, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde geçtiğimiz yıl yasalaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora olan ilgisi ve özverisi camiamız için önemli bir avantaj. Ülkemizin dört bir yanı örneğine rastlanılmaz bir şekilde tesislerle dolu. Bu imkanları değişen süreçte daha nasıl güçlü hale getiririz bakanlık olarak bunun gayreti içindeyiz. 2019 yılı çok bereketli bir yıl olarak geçirdik. 2020 yılını da böyle geçirmeyi umut ediyorum." dedi.



"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZLERİ HER ZAMAN DESTEKLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman desteğini hissettiklerini belirten Kasaoğlu;

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Çalıştay'ın çözüm arayışındaki sürecinden çok memnun oldular. Kendileri de gerek yasa ile ilgili gerek spordaki açılımlarla ile ilgili her zaman bizleri destekliyor. Bizde kendilerinin önderliğinde spordaki çıtamızı daha yukarılara taşıyacağız. Biliyorsunuz önceki gün filenin sultanları, birbirinden güzel maçlarla bize sevinç yaşattılar ve Almanya'yı güzel bir skorla eleyerek takımımız olimpiyatlara gitme şansı kazandı. Biz Sadece birkaç alanda değil her alanda iddiası olan bir ülkeyiz. Sanayide, spora, ekonomide, sanatta emin adımlarla ilerliyoruz. Gençlik ve spor adına bu millete, böyle bir sevinci yaşatmanın ayrı bir onur olduğunu düşünüyoruz. "ifadelerini kullandı.



"BEKLE BİZİ TOKYO GELİYORUZ, DİYORUZ "

Muharrem Kasapoğlu Tokyo 2020 ye yönelik ise;

"Hem Avrupa şampiyonasında hem Tokyo'da hem de sporun bütün alanlarında iddiamız var. Sporcularımıza takımlarımıza ne destek gerekiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın da takibiyle yanlarında olacağız. O yüzden bekle bizi tokyo geliyoruz diyoruz. "dedi.



"Rakibine jest yap "kampanyasına da değinen Kasapoğlu;

"Sporla şiddetin yan yana gelmemesi lazım. Bu kampanya bir fırsat. Çünkü spor, dostluk ve kardeşlik için var. Rakipler arasında rekabet elbette olacak ama bize ölçülü olmak yakışır. 1 milyon 200 çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştirdik. 100 binden fazla çocuğumuzu olimpiyatlara yönelik hazırlıklara aldık. Mart ayında yine almaya devam edeceğiz. Gençlerimizin ve çocuklarımız heba olmaması ve yarınlara hazırlanmaları noktasında yeteneklerini keşfedeceğiz. Bilimde, sanatta her alanda gelişmelerin adına bütün imkanları seferber edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.