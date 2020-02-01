Bakan Murat Kurum: Elazığ'daki yapıların yüzde 25-30'u etkilendi | Video
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada "Elazığ’ımızın yaklaşık yapı stoğunun yüzde 25-30’unu etkilemiş durumda. Acil yıkılacak 286 binamız var. Şehrin her yerinde tehlike arz eden yıkım sürecini başlattık. 54 binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir, diğer binalara ilişkin yıkım süreci süratli biçimde yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:59
Bakan Murat Kurum: Elazığ'daki yapıların yüzde 25-30'u etkilendi | Video 01.02.2020 | 15:06
09:44
09:09
Yerli ve milli Gökbey helikopteri için ilk teslimat: 29 Ekim 2021 | Video 01.02.2020 | 13:27
00:49
01:13
Bakan Koca: 42 yolcuda hastalık tespit edilmedi | Video 01.02.2020 | 12:44
15:39
04:24
Vuhan'daki Türk vatandaşlar tahliye ediliyor | Video 01.02.2020 | 12:00
02:08
06:22
Korona virüse karşı hangi tedbirler alınabilir? Nasıl korunmalıyız? | Video 01.02.2020 | 10:42
03:33
03:59
Çin'den Koronavirüs tahliyesi! 'Vuhan'daki Türkler tahliye edildi' | Video 01.02.2020 | 10:30
05:47
06:44
Afrika'yı en çok ziyaret eden lider Başkan Erdoğan | Video 31.01.2020 | 19:20
02:17
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Elazığ'a konteynerlerin sevki başladı | Video 31.01.2020 | 17:37
05:06
Başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye | Video 31.01.2020 | 17:08
05:06
Başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye! 31.01.2020 | 16:55
00:20
İstanbul Şişli'de işçilerden Ekrem İmamoğlu'na protesto | Video 31.01.2020 | 15:55
04:05
Dr. Meltem Özen: “Korona virüsünden korkmaya gerek yok” | Video 31.01.2020 | 15:48
06:10