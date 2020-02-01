Bakan Murat Kurum: Elazığ'daki yapıların yüzde 25-30'u etkilendi | Video

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada "Elazığ’ımızın yaklaşık yapı stoğunun yüzde 25-30’unu etkilemiş durumda. Acil yıkılacak 286 binamız var. Şehrin her yerinde tehlike arz eden yıkım sürecini başlattık. 54 binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir, diğer binalara ilişkin yıkım süreci süratli biçimde yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.